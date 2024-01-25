Красников Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.?
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.?
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Юлия Сергеевеа
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Мотвей
Мать ребёнка: Красникова Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Красникова Кристина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красникова Кристина