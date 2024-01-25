Красников Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.?

Отец: Красников Евгений Васильевич

Мать: Красникова Галина Петровна

Рождение ребёнка
23.02.?

Дочь: Юлия Сергеевеа

Мать ребёнка: не указана

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Мотвей

Мать ребёнка: Красникова Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Красникова Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова Кристина

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