Бриков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бриков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бриков Иван

Мать: Елисеева Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бриков Максим Васильевич

Мать ребёнка: Брикова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бриков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Брикова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брикова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Брикова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брикова Александра

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