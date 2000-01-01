Бриков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бриков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брикова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бриков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Брикова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брикова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Брикова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брикова Александра