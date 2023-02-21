Елисеева Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бриков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Бриков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бриков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балалаева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бриков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бриков Иван
Смерть
Неизвестно