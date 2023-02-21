Елисеева Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Ульяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Андрей

Мать: Елисеева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бриков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Бриков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бриков Василий Иванович

Отец ребёнка: Бриков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балалаева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бриков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бриков Иван

Смерть
Неизвестно
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