Брикова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бриков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бриков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бриков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брикова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Бриков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно