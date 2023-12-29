Свешникова (Свешникова) Марфа Абрамовна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Свешников Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Свешников Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
20.06.1850
Дочь: (Свешникова) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Свешников Григорий Тихонович
Смерть
После 1890