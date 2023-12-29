Свешникова (Свешникова) Марфа Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Марфа Абрамовна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1848

Муж: Свешников Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Свешников Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Свешников Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
20.06.1850

Дочь: (Свешникова) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Свешников Григорий Тихонович

Смерть
После 1890

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