Свешников Григорий Тихонович
Место рожденияКрасноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Свешников Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Свешникова Марфа Абрамовна
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1850
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Свешникова Марфа Абрамовна
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1890
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя