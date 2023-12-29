Свешников Григорий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Григорий Тихонович

Свешников Григорий Тихонович

Место рождения

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Свешников Тихон Максимович

Мать: Свешникова Аксинья Андреевна

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1848

Жена: Свешникова Марфа Абрамовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Свешников Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Свешникова Марфа Абрамовна

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1850

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Свешникова Марфа Абрамовна

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1890
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close