Талдыкина (Веневитинова) Акилина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Веневитинова) Акилина Романовна

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Место рождения

Пруцкая, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Пруцкая, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Наумович

Отец ребёнка: Талдыкин Наум Родионович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1886 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Наумович

Отец ребёнка: Талдыкин Наум Родионович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Наум Родионович

Смерть
Неизвестно
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