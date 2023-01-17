Талдыкина (Веневитинова) Акилина Романовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Наум Родионович
Рождение ребёнка
29.05.1886 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Наумович
Отец ребёнка: Талдыкин Наум Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно