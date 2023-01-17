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Талдыкин Михаил Наумович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1881 ст.

Отец: Талдыкин Наум Родионович

Мать: Талдыкина Акилина Романовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1903 ст.

Дочь: Талдыкина Софья

Мать ребёнка: Талдыкина Домника Федоровна

Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Талдыкина Домника Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1906 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Талдыкина Домника Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.

Сын: Талдыкин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Талдыкина Домника Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Талдыкина Домника Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1915 ст.

Дочь: Талдыкина София Михайловна

Мать ребёнка: Талдыкина Домника Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1918

Дочь: Талдыкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Талдыкина Домника Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Домника Федоровна

Смерть
Неизвестно
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