Гратий Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гратий Павел Васильевич
Мать: Гратий Евфросиния
Бракосочетание
Около 1825
Жена: Гратий Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Гратий Карп Иванович
Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1831 ст.
Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Гратий Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1841 ст.
Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна
Смерть
Неизвестно