Гратий Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГратий Иван Павлович

Гратий Иван Павлович

avatar

Место рождения

Шершенцы, Одеська область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гратий Павел Васильевич

Мать: Гратий Евфросиния

Шершенцы, Одеська область
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Гратий Агафья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Гратий Федор Иванович

Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Гратий Давид Иванович

Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Гратий Карп Иванович

Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Гратий Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Гратий Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Гратий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гратий Агафья Лукьяновна

Шершенцы, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Шершенцы, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close