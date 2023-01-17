Гратий Агафья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1825
Муж: Гратий Иван Павлович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Гратий Карп Иванович
Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Гратий Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович
Рождение ребёнка
1841 ст.
Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович
Смерть
Неизвестно