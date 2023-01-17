Гратий Агафья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гратий Агафья Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1825

Муж: Гратий Иван Павлович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Гратий Федор Иванович

Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Гратий Давид Иванович

Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Гратий Карп Иванович

Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Гратий Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Гратий Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Гратий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гратий Иван Павлович

Шершенцы, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Шершенцы, Одеська область
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