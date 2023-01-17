Быков Пётр Ильин
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Быков Илья Авдеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Быков Ларион Петров
Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова
Рождение ребёнка
22.01.1841
Сын: Быков Иван Петров
Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Васса Федотова
Смерть
Неизвестно