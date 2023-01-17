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Быков Пётр Ильин

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Быков Илья Авдеев

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Быков Ларион Петров

Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Быков Григорий Петров

Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1841

Сын: Быков Иван Петров

Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Быков Мартемьян Быков

Мать ребёнка: Быкова Васса Федотова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Васса Федотова

Смерть
Неизвестно
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