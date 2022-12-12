Быкова Васса (Василиса) Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Васса (Василиса) Федотова

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Быков Ларион Петров

Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Быков Григорий Петров

Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1841

Сын: Быков Иван Петров

Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Быков Мартемьян Быков

Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Пётр Ильин

Смерть
Неизвестно
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