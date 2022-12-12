Быкова Васса (Василиса) Федотова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Быков Ларион Петров
Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин
Рождение ребёнка
22.01.1841
Сын: Быков Иван Петров
Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Быков Пётр Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Пётр Ильин
Смерть
Неизвестно