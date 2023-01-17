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Быков Илья Авдеев

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Быков Авдей Терентьев

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Быков Пётр Ильин

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Быков Андрей Ильин

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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