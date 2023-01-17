Быков Илья Авдеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Быков Авдей Терентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Быков Пётр Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Быков Андрей Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно