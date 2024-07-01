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Березиков Михаил Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Березиков Максим Трофимович

Мать: Березикова Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Березикова) Ирина

Рождение ребёнка
1899

Сын: Березиков Яков Михайлович

Мать ребёнка: (Березикова) Ирина

Рождение ребёнка
1902

Сын: Березиков Филипп? Михайлович

Мать ребёнка: (Березикова) Ирина

Рождение ребёнка
1907

Сын: Березиков Александр Михайлович

Мать ребёнка: (Березикова) Ирина

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Березикова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: (Березикова) Ирина

Рождение ребёнка
1911

Сын: Березиков Василий Михайлович

Мать ребёнка: (Березикова) Ирина

Рождение ребёнка
1913

Сын: Березиков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: (Березикова) Ирина

Смерть
Неизвестно

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