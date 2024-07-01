Березиков Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Березиков Максим Трофимович
Мать: Березикова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Березикова) Ирина
Рождение ребёнка
1899
Сын: Березиков Яков Михайлович
Мать ребёнка: (Березикова) Ирина
Рождение ребёнка
1902
Сын: Березиков Филипп? Михайлович
Мать ребёнка: (Березикова) Ирина
Рождение ребёнка
1907
Сын: Березиков Александр Михайлович
Мать ребёнка: (Березикова) Ирина
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Березикова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: (Березикова) Ирина
Рождение ребёнка
1911
Сын: Березиков Василий Михайлович
Мать ребёнка: (Березикова) Ирина
Рождение ребёнка
1913
Сын: Березиков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: (Березикова) Ирина
Смерть
Неизвестно