Березиков Филипп? Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березиков Филипп? Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Березиков Михаил Максимович

Мать: Ирина

Смерть
Неизвестно
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