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Березиков Филипп? Михайлович
Березиков Филипп? Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Березиков Михаил Максимович
1877 г.р.
Мать
(Березикова) Ирина
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Березиков Михаил Максимович
Мать:
Ирина
Смерть
Неизвестно
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