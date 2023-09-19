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(Березикова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Березиков Михаил Максимович

Мать: Ирина

Смерть
Неизвестно
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