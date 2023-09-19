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(Березикова) Александра Михайловна
(Березикова) Александра Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Березиков Михаил Максимович
1877 г.р.
Мать
(Березикова) Ирина
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Березиков Михаил Максимович
Мать:
Ирина
Смерть
Неизвестно
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