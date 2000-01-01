Кислицын Андрей Пантелемонович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858