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Кислицын Андрей Пантелемонович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кислицын Пантелей Алексеевич

Мать: Кислицына Анна Пантелеева

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кислицын Денис Андреевич

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кислицын Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Панкратова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Евдокия Панкратова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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