Кислицына (?) Евдокия Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (?) Евдокия Панкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кислицын Денис Андреевич

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Пантелемонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Пантелемонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Пантелемонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Пантелемонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кислицын Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Пантелемонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Андрей Пантелемонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
До 1858
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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