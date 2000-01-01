Кислицына Анна Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агафия Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрона Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кислицын Андрей Пантелемонович
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мария Пантелемоновна
Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816