Кислицына Анна Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына Анна Пантелеева

Кислицына Анна Пантелеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агафия Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрона Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кислицын Андрей Пантелемонович

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мария Пантелемоновна

Отец ребёнка: Кислицын Пантелей Алексеевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Пантелей Алексеевич

Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close