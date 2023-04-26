Агафья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Матрена Кирилловна
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Илья Кириллович
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Настасья Кириллова
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Иванов
Смерть
Неизвестно