Агафья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Матрена Кирилловна

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Илья Кириллович

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Настасья Кириллова

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Кирила Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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