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Григорий Кириллов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кирила Иванов

Мать: Агафья Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1859

Дочь: Устинья Григорьева

Мать ребёнка: Фекла Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1861

Дочь: Ликия Григорьева

Мать ребёнка: Фекла Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1863

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Фекла Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1868

Сын: Борис Григорьев

Мать ребёнка: Фекла Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1870

Дочь: Евфимия Григорьева

Мать ребёнка: Фекла Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1872

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Фекла Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Яковлева

Смерть
Неизвестно
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