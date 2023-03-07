Григорий Кириллов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кирила Иванов
Мать: Агафья Никитина
Рождение ребёнка
28.09.1859
Дочь: Устинья Григорьева
Мать ребёнка: Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
04.12.1861
Дочь: Ликия Григорьева
Мать ребёнка: Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
22.10.1863
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
20.07.1868
Сын: Борис Григорьев
Мать ребёнка: Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
08.07.1870
Дочь: Евфимия Григорьева
Мать ребёнка: Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
07.10.1872
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Фекла Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Яковлева
Смерть
Неизвестно