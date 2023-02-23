Фекла Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1859
Дочь: Устинья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кириллов
Рождение ребёнка
04.12.1861
Дочь: Ликия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кириллов
Рождение ребёнка
22.10.1863
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кириллов
Рождение ребёнка
20.07.1868
Сын: Борис Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кириллов
Рождение ребёнка
08.07.1870
Дочь: Евфимия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кириллов
Рождение ребёнка
07.10.1872
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кириллов
Смерть
Неизвестно