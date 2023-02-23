Фекла Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1859

Дочь: Устинья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1861

Дочь: Ликия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1863

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1868

Сын: Борис Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1870

Дочь: Евфимия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1872

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кириллов

Смерть
Неизвестно
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