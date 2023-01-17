Киселёв Герасим Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Герасим Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1908

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Киселёва Агриппина Яковлевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Агриппина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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