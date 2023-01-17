Киселёв Герасим Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1908
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Киселёва Агриппина Яковлевна
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно