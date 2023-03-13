Лямина (Баранова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Баранова) Пелагея

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

05.10.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1863

Отец: Барановъ Ананій

Мать: Баранова (Плеханова) Марфа

Рождение ребёнка
14.05.1883

Сын: Ляминъ Карпъ

Отец ребёнка: Ляминъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1891

Сын: Ляминъ Николай

Отец ребёнка: Ляминъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1894

Дочь: Лямина Татьяна

Отец ребёнка: Ляминъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: (Лямина) Ксения

Отец ребёнка: Ляминъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1897

Сын: Ляминъ Тимофей

Отец ребёнка: Ляминъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1899

Дочь: (Лямина) Александра

Отец ребёнка: Ляминъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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