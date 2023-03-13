Лямина (Баранова) Пелагея
Место рожденияМихайловка
Дата рождения05.10.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1863
Отец: Барановъ Ананій
Рождение ребёнка
14.05.1883
Сын: Ляминъ Карпъ
Отец ребёнка: Ляминъ Николай
Рождение ребёнка
04.05.1891
Сын: Ляминъ Николай
Отец ребёнка: Ляминъ Николай
Рождение ребёнка
12.01.1894
Дочь: Лямина Татьяна
Отец ребёнка: Ляминъ Николай
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: (Лямина) Ксения
Отец ребёнка: Ляминъ Николай
Рождение ребёнка
28.12.1897
Сын: Ляминъ Тимофей
Отец ребёнка: Ляминъ Николай
Рождение ребёнка
21.04.1899
Дочь: (Лямина) Александра
Отец ребёнка: Ляминъ Николай