Евсютина Ефросинья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1918
Дочь: Васильева Анисья Петровна
Отец ребёнка: Евсютин Петр Ильич
Рождение ребёнка
05.05.1920
Отец ребёнка: Евсютин Петр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсютин Петр Ильич
Смерть
1938