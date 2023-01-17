Евсютина Ефросинья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсютина Ефросинья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1918

Дочь: Васильева Анисья Петровна

Отец ребёнка: Евсютин Петр Ильич

Маклаки, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.05.1920

Сын: Евсютин Егор Петрович

Отец ребёнка: Евсютин Петр Ильич

Маклаки, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсютин Петр Ильич

Смерть
1938
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