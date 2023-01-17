Евсютин Петр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1918
Дочь: Васильева Анисья Петровна
Мать ребёнка: Евсютина Ефросинья Ильинична
Рождение ребёнка
05.05.1920
Мать ребёнка: Евсютина Ефросинья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно