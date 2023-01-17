Евсютин Петр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсютин Петр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1918

Дочь: Васильева Анисья Петровна

Мать ребёнка: Евсютина Ефросинья Ильинична

Маклаки, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.05.1920

Сын: Евсютин Егор Петрович

Мать ребёнка: Евсютина Ефросинья Ильинична

Маклаки, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсютина Ефросинья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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