Блинова Пелагея Лаврентиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1884
Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович
Рождение ребёнка
16.04.1886
Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович
Рождение ребёнка
24.08.1888
Дочь: Блинова Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович
Рождение ребёнка
24.06.1895
Дочь: Блинова Ефросинья Даниловна
Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович
Рождение ребёнка
22.08.1898
Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876 стр 336 из 481
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно