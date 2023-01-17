Блинова Пелагея Лаврентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Пелагея Лаврентиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1884

Сын: Блинов Яков Данилович

Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1886

Сын: Блинов Иван Данилович

Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1888

Дочь: Блинова Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1895

Дочь: Блинова Ефросинья Даниловна

Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1898

Сын: Блинов Пётр Данилович

Отец ребёнка: Блинов Даниил Маркелович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876 стр 336 из 481
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Даниил Маркелович

Смерть
Неизвестно
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