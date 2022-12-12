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Блинов Даниил Маркелович

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Место рождения

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1858

Отец: Блинов Маркел Григорьевич

Мать: Блинова Ксения Афанасьевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Тверские исповедные ведомости. Тверь. Ржев. с 363 из 1736 Vol. 17601
Рождение ребёнка
19.10.1884

Сын: Блинов Яков Данилович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1886

Сын: Блинов Иван Данилович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1888

Дочь: Блинова Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1895

Дочь: Блинова Ефросинья Даниловна

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1898

Сын: Блинов Пётр Данилович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876 стр 336 из 481
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Пелагея Лаврентиевна

Смерть
Неизвестно
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