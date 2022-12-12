Блинов Даниил Маркелович
Место рождения
Дата рождения11.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1858
Тверские исповедные ведомости. Тверь. Ржев. с 363 из 1736 Vol. 17601
Рождение ребёнка
19.10.1884
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна
Рождение ребёнка
16.04.1886
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна
Рождение ребёнка
24.08.1888
Дочь: Блинова Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна
Рождение ребёнка
24.06.1895
Дочь: Блинова Ефросинья Даниловна
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна
Рождение ребёнка
22.08.1898
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Лаврентиевна
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876 стр 336 из 481
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно