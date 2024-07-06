Старкова Пелагея Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова Пелагея Степановна

Старкова Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1897 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1913 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Евфимий Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Старкова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Старков Евфимий Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старков Евфимий Васильевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старков Евфимий Васильевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1913 ст.

Сын: Старков Александр Ефимович

Отец ребёнка: Старков Евфимий Васильевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
По новому стилю: 08.11.1913 ОГАЧО: ф.И-226 (МК с.Карабальского за 1913) л.30 запись № 40
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.