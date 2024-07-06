Старкова Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Старкова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Старков Евфимий Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1910 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старков Евфимий Васильевич
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Рождение ребёнка
05.07.1911 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старков Евфимий Васильевич
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Рождение ребёнка
18.11.1913 ст.
Сын: Старков Александр Ефимович
Отец ребёнка: Старков Евфимий Васильевич
По новому стилю: 08.11.1913 ОГАЧО: ф.И-226 (МК с.Карабальского за 1913) л.30 запись № 40
Смерть
Неизвестно