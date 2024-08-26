Молчанова Параскева Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Параскева Козминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Молчанова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Молчанова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Молчанова) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Молчанов Осип Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Молчанова) Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Молчанов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Молчанов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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