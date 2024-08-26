Молчанова Параскева Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Молчанова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Молчанова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Молчанова) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Молчанова) Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Молчанов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Молчанов Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно