Молчанов Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Молчанова) Пелагия Ефимовна
Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Молчанова) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Молчанова) Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Молчанов Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно