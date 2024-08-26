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Молчанов Ефим Васильевич

Место рождения

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Молчанов Василий Фёдорович

Мать: Молчанова Параскева Козминична

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Агрипина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Молчанова) Пелагия Ефимовна

Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Молчанова) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Молчанов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Молчанова) Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Молчанов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Молчанова Агрипина Андреевна

Татаринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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