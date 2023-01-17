Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения24.01.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1744
Отец: Иван Игнатьев
Мать: Агриппина Максимова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1744 24.01.1744 Деревни Речек у крестьянина Ивана Игнатьева дочь Ксения ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ксения 2=1742 ИВ-1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно