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Ксения Иванова

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Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.01.1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1744

Отец: Иван Игнатьев

Мать: Агриппина Максимова

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1744 24.01.1744 Деревни Речек у крестьянина Ивана Игнатьева дочь Ксения ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ксения 2=1742 ИВ-1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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