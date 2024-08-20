Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Бахрушин Николай Петрович

Мать: Бахрушина (Перлова) Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупышев Николай Потомств Почетный Гражданин Федорович

Рождение ребёнка
02.10.1907

Дочь: (Пупышева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Пупышев Николай Потомств Почетный Гражданин Федорович

Бракосочетание
06.07.1920

Муж: Лопухин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
03.07.1921

Сын: Лопухин Георгий Викторович

Отец ребёнка: Лопухин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
10.09.1922

Сын: Лопухин Александр Викторович

Отец ребёнка: Лопухин Виктор Александрович

Смерть
1927
Похороны
Неизвестно

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