Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1907
Дочь: (Пупышева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Пупышев Николай Потомств Почетный Гражданин Федорович
Бракосочетание
06.07.1920
Рождение ребёнка
03.07.1921
Сын: Лопухин Георгий Викторович
Отец ребёнка: Лопухин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
10.09.1922
Сын: Лопухин Александр Викторович
Отец ребёнка: Лопухин Виктор Александрович
Смерть
1927
Похороны
Неизвестно