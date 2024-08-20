Пупышев Николай Потомств Почетный Гражданин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1907
Дочь: (Пупышева) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна
Смерть
1919