Пупышев Николай Потомств Почетный Гражданин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПупышев Николай Потомств Почетный Гражданин Федорович

Пупышев Николай Потомств Почетный Гражданин Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1907

Дочь: (Пупышева) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна

Смерть
1919

Мы используем куки для улучшения работы сайта.