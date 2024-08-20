Бахрушина (Перлова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахрушина (Перлова) Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

04.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахрушин Николай Петрович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бахрушин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Болотина (Бахрушина) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Бахрушин Николай Петрович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Юдина (Бахрушина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бахрушин Николай Петрович

Смерть
04.06.1912

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