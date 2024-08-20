Бахрушина (Перлова) Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти04.06.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бахрушин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Болотина (Бахрушина) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Бахрушин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Юдина (Бахрушина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бахрушин Николай Петрович
Смерть
04.06.1912