Киселёва Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1929
Дата смерти14.02.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселёв Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселёв Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Сергей
Смерть
14.02.2005