Киселёва Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1929

Дата смерти

14.02.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселёв Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселёв Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Сергей

Смерть
14.02.2005
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