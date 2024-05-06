Губина Дарья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Дарья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854 ст.

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Коренева Мавра Мартинова

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Губин Николай Мартинианов

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Асташева Татьяна Мартинова

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Рождение ребёнка
1887

Сын: Губин Василий Мартинов

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Губин Василий Мартинианов

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Рождение ребёнка
23.01.1890

Дочь: Губина Мария Мартинова

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1892 ст.

Сын: Губин Петр Маркианов

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.05.1893

Дочь: Токарева Ольга Мартинова

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Девица в 1913
Рождение ребёнка
14.08.1895

Дочь: Губина Екатерина Маркианова

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Губин Иван Мартынов

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунова Матрена Мартинова

Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Мартын Николаев

Смерть
Неизвестно
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