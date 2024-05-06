Губина Дарья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1854 ст.
Отец: Ефим
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Дочь: Коренева Мавра Мартинова
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Губин Николай Мартинианов
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Асташева Татьяна Мартинова
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Рождение ребёнка
1888
Сын: Губин Василий Мартинианов
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Рождение ребёнка
23.01.1890
Дочь: Губина Мария Мартинова
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Рождение ребёнка
13.06.1892 ст.
Сын: Губин Петр Маркианов
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Рождение ребёнка
21.05.1893
Дочь: Токарева Ольга Мартинова
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Девица в 1913
Рождение ребёнка
14.08.1895
Дочь: Губина Екатерина Маркианова
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Рождение ребёнка
1898 ст.
Сын: Губин Иван Мартынов
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунова Матрена Мартинова
Отец ребёнка: Губин Мартын Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно