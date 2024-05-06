Губин Мартын (Мартиниан) Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1854 ст.
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1854 ст.
Отец: Губин Николай
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Дочь: Коренева Мавра Мартинова
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Губин Николай Мартинианов
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Асташева Татьяна Мартинова
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Губин Василий Мартинианов
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
23.01.1890
Дочь: Губина Мария Мартинова
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
13.06.1892 ст.
Сын: Губин Петр Маркианов
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
21.05.1893
Дочь: Токарева Ольга Мартинова
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Девица в 1913
Рождение ребёнка
14.08.1895
Дочь: Губина Екатерина Маркианова
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1898 ст.
Сын: Губин Иван Мартынов
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Поручитель
08.01.1906
Поручитель Петр Васильев Губин и Ирины Феодоровы Свиридова Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунова Матрена Мартинова
Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Дарья Ефимова
Смерть
1953