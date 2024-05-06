Губин Мартын (Мартиниан) Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Мартын (Мартиниан) Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854 ст.

Отец: Губин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Коренева Мавра Мартинова

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Губин Николай Мартинианов

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Асташева Татьяна Мартинова

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Губин Василий Мартинов

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Губин Василий Мартинианов

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
23.01.1890

Дочь: Губина Мария Мартинова

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1892 ст.

Сын: Губин Петр Маркианов

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.05.1893

Дочь: Токарева Ольга Мартинова

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Девица в 1913
Рождение ребёнка
14.08.1895

Дочь: Губина Екатерина Маркианова

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Губин Иван Мартынов

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
08.01.1906
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель Петр Васильев Губин и Ирины Феодоровы Свиридова Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунова Матрена Мартинова

Мать ребёнка: Губина Дарья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Дарья Ефимова

Смерть
1953
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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