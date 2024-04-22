Наседкин Иннокентий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838
Рождение ребёнка
05.03.1866 ст.
Дочь: Ларья Иннокентьевна
Мать ребёнка: Наседкина Евлампия Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.
Сын: Наседкин Федор Иннокентьевич
Мать ребёнка: Наседкина Евлампия Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.
Сын: Наседкин Алексей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Наседкина Евлампия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно