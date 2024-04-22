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Наседкин Иннокентий Григорьевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: Наседкин Григорий Иванович

Мать: Наседкина Гликерия Алексеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.03.1866 ст.

Дочь: Ларья Иннокентьевна

Мать ребёнка: Наседкина Евлампия Тимофеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.

Сын: Наседкин Федор Иннокентьевич

Мать ребёнка: Наседкина Евлампия Тимофеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.

Сын: Наседкин Алексей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Наседкина Евлампия Тимофеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Евлампия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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