Наседкина (Юренская) Гликерия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1833 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Наседкин Иннокентий Григорьевич
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1841 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1843 ст.
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно