Наседкина (Юренская) Гликерия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Юренская) Гликерия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1833 ст.

Муж: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Наседкин Иннокентий Григорьевич

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.07.1841 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.05.1843 ст.

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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