Наседкина Евлампия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1866 ст.
Дочь: Ларья Иннокентьевна
Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.
Сын: Наседкин Федор Иннокентьевич
Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.
Сын: Наседкин Алексей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно