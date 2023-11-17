Наседкина Евлампия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Евлампия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1866 ст.

Дочь: Ларья Иннокентьевна

Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Григорьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.

Сын: Наседкин Федор Иннокентьевич

Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Григорьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.03.1874 ст.

Сын: Наседкин Алексей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Григорьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Иннокентий Григорьевич

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