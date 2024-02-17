Головинская (Белокрысенко) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головинская (Белокрысенко) Ольга Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Головинский Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Головинский Фёдор Александрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
1914

Муж: Головинский Фёдор Александрович

Ивашевка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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