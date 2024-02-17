Головинская (Белокрысенко) Ольга Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Головинский Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Головинский Фёдор Александрович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
1914
Ивашевка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно