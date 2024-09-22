Кобельков Стефан (Степан) Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Кобелькова) Домна Стефанова
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова
Сын: Кобельков Владимир Степанов
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова
Сын: Кобельков Матвей Степанов
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова
Дочь: (Кобелькова) Наталия Степанова
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова
Сын: Кобельков Андрей Степанов
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова
Дочь: (Кобелькова) Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова
Дочь: (Кобелькова) Анна Стефанова
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова
Дочь: (Кобелькова) Мария Стефанова
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова
Дочь: (Кобелькова) Александра Стефанова
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова
Дочь: (Кобелькова) Мария Стефанова
Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова