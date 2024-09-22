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Кобельков Стефан (Степан) Иванов

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Место рождения

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: Кобельков Иван Андреянов

Мать: Кобелькова Елена Григорьева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобелькова) Домна Стефанова

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Татиана Иванова

Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Кобельков Владимир Степанов

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1887

Сын: Кобельков Матвей Степанов

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1890

Дочь: (Кобелькова) Наталия Степанова

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1893

Сын: Кобельков Андрей Степанов

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: (Кобелькова) Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.08.1898

Дочь: (Кобелькова) Анна Стефанова

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: (Кобелькова) Мария Стефанова

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1901

Дочь: (Кобелькова) Александра Стефанова

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: (Кобелькова) Мария Стефанова

Мать ребёнка: Кобелькова Татиана Иванова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.09.1905

Жена: Кобелькова (Михина Или Митина) Евдокия Антонова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
У обоих второй брак, вдовцы
Осуждение
20.01.1911
Смерть
Неизвестно

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