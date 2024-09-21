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Кобельков Иван Андреянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

17.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кобельков Андреян Иванов

Мать: Кобелькова Арина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Елена Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобелькова) Наталья Иванова

Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Кобельков Никита Иванов

Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Кобельков Стефан (Степан) Иванов

Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Курбатова (Кобелькова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1877

Сын: Кобельков Феодор Иванов

Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.01.1907
Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

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