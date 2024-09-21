Кобельков Иван Андреянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти17.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кобелькова) Наталья Иванова
Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Кобельков Стефан (Степан) Иванов
Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Курбатова (Кобелькова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева
Рождение ребёнка
08.06.1877
Мать ребёнка: Кобелькова Елена Григорьева
Смерть
17.01.1907