Кобелькова Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смерти16.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кобелькова) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Кобельков Стефан (Степан) Иванов
Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Курбатова (Кобелькова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов
Рождение ребёнка
08.06.1877
Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов
Смерть
16.06.1881