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Кобелькова Елена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

16.06.1881

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельков Иван Андреянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобелькова) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Кобельков Никита Иванов

Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Кобельков Стефан (Степан) Иванов

Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Курбатова (Кобелькова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1877

Сын: Кобельков Феодор Иванов

Отец ребёнка: Кобельков Иван Андреянов

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.06.1881
Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

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