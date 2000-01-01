Буряков(Буречков) Степан (Стефан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буряков ( Буречков ) Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.?.1895
Сын: Буряков Иоаким ( )
Мать ребёнка: Бурякова Матрона
Калужская губерния Казельский уезд Бетовская волость село Игино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буряков Фёдор
Мать ребёнка: Бурякова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурякова Матрона
Смерть
1919