Буряков(Буречков) Степан (Стефан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряков(Буречков) Степан (Стефан)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буряков ( Буречков ) Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.?.1895

Сын: Буряков Иоаким ( )

Мать ребёнка: Бурякова Матрона

Калужская губерния Казельский уезд Бетовская волость село Игино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буряков Фёдор

Мать ребёнка: Бурякова Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурякова Матрона

Смерть
1919
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