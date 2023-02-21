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Бурякова Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.?.1895

Сын: Буряков Иоаким ( )

Отец ребёнка: Буряков(буречков) Степан (Стефан)

Калужская губерния Казельский уезд Бетовская волость село Игино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буряков Фёдор

Отец ребёнка: Буряков(буречков) Степан (Стефан)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буряков(буречков) Степан (Стефан)

Смерть
Неизвестно
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