Бурякова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.?.1895
Сын: Буряков Иоаким ( )
Отец ребёнка: Буряков(буречков) Степан (Стефан)
Калужская губерния Казельский уезд Бетовская волость село Игино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буряков Фёдор
Отец ребёнка: Буряков(буречков) Степан (Стефан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно