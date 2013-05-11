Буряков Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буряков(буречков) Степан (Стефан)
Мать: Бурякова Матрона
Рождение ребёнка
1925
Сын: Буряков Михаил
Мать ребёнка: Бурякова Акулина
Орловская область Болховский район Вязовский с/с, село Игино
Рождение ребёнка
30.05.1928
Сын: Буряков Алексей
Мать ребёнка: Бурякова Акулина
Орловская область Болховский район село Игино
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Томара
Мать ребёнка: Бурякова Акулина
Рождение ребёнка
1930
Сын: Буряков Николай
Мать ребёнка: Бурякова Акулина
Орловская область, Болховский район, село Игино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурякова Акулина
Смерть
Неизвестно
Алатырь