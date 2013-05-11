Буряков Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряков Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буряков(буречков) Степан (Стефан)

Мать: Бурякова Матрона

Рождение ребёнка
1925

Сын: Буряков Михаил

Мать ребёнка: Бурякова Акулина

Орловская область Болховский район Вязовский с/с, село Игино
Рождение ребёнка
30.05.1928

Сын: Буряков Алексей

Мать ребёнка: Бурякова Акулина

Орловская область Болховский район село Игино
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Томара

Мать ребёнка: Бурякова Акулина

Рождение ребёнка
1930

Сын: Буряков Николай

Мать ребёнка: Бурякова Акулина

Орловская область, Болховский район, село Игино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурякова Акулина

Смерть
Неизвестно
Алатырь
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