Касова (Донова) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1884
Рождение ребёнка
31.07.1887 ст.
Дочь: Касова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.12.1890 ст.
Дочь: Касова Евфросиния Васильевна
Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.10.1893 ст.
Дочь: Касова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.03.1897 ст.
Дочь: Касова Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.09.1900 ст.
Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно