Касова (Донова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова (Донова) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.01.1884

Муж: Касов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
31.07.1887 ст.

Дочь: Касова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.12.1890 ст.

Дочь: Касова Евфросиния Васильевна

Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.10.1893 ст.

Дочь: Касова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.

Сын: Касов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.03.1897 ст.

Дочь: Касова Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.09.1900 ст.

Сын: Касов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.08.1904 ст.

Сын: Касов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Касов Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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