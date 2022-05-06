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Касов Василий Тимофеевич

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Касов Тимофей

Мать: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.01.1884

Жена: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
31.07.1887 ст.

Дочь: Касова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
24.12.1890 ст.

Дочь: Касова Евфросиния Васильевна

Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
05.10.1893 ст.

Дочь: Касова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.

Сын: Касов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
04.03.1897 ст.

Дочь: Касова Ираида Васильевна

Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
18.09.1900 ст.

Сын: Касов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
15.08.1904 ст.

Сын: Касов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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