Касов Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Касов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1884
Рождение ребёнка
31.07.1887 ст.
Дочь: Касова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
24.12.1890 ст.
Дочь: Касова Евфросиния Васильевна
Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.10.1893 ст.
Дочь: Касова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.
Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
04.03.1897 ст.
Дочь: Касова Ираида Васильевна
Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
18.09.1900 ст.
Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
15.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Касова (Донова) Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно